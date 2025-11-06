"Я за светские отношения": сенатор ответила на идею узаконить "токал"
Депутат Сената высказала свое мнение.
Сегодня, 12:21
В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у депутата Жанны Асановой, как она относится к предложению мажилисмена Абзала Куспана узаконить институт "токал", передаёт BAQ.KZ
Отвечая на вопрос, сенатор подчеркнула, что не поддерживает подобную инициативу.
"Поэтому всё остальное - это отдельное мнение. Я за светские отношения в браке", — заявила Жанна Асанова.
Напомним, ранее депутат Мажилиса Абзал Куспан предложил законодательно урегулировать вопрос института "токал". По его словам, закон должен защищать права женщин, которые становятся вторыми жёнами, а также их детей.
