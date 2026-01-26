Январское ЕНТ прошли около 30 тысяч человек, из них пороговый балл набрали 65% абитуриентов, передает BAQ.KZ.

Средний балл по пяти предметам составил 61 балл. Максимальный результат – 138 баллов. В разерезе языков 72% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 28% – на русском и 71 человек – на английском.

– За две недели проведения ЕНТ выявлено 173 нарушений правил. 108 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 65 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Факты выявления подставных лиц отсутствуют, – сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.

В ведомстве отметили, что абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляция по техническим причинам принимается непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

– После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы, – отметили в ведомстве.

Напомним, всего на участие в тестировании принято около 187 тысяч заявлений. В ЕНТ приняли участие 260 абитуриентов с особыми образовательными потребностями.