В Конституционный Суд поступило обращение с просьбой проверить на соответствие Конституции часть вторую статьи 176 Уголовно-исполнительного кодекса, передает BAQ.kz.

Поводом для обращения стала ситуация с гражданином, которому ранее было назначено условное осуждение.

В период пробации заявитель неоднократно нарушал возложенные на него обязанности и привлекался к административной ответственности. В результате суд отменил условное осуждение и постановил направить его для реального отбывания назначенного наказания.

Заявитель посчитал, что в таком случае назначение полного срока без учета времени, проведенного под пробационным контролем, противоречит принципам справедливости и равенства, закрепленным в Конституции. Кроме того, он указал на возможное нарушение запрета повторного наказания.

Однако орган конституционного контроля с такой позицией не согласился. В решении отмечается, что условное осуждение является мерой, направленной на исправление лица без изоляции от общества, при условии соблюдения установленных судом обязанностей. При их систематическом нарушении условное осуждение подлежит отмене, а осужденный направляется для отбывания наказания, назначенного первоначальным приговором.

В суде также подчеркнули, что положения Уголовно-исполнительного кодекса не предусматривают повторного наказания. Они регулируют лишь порядок исполнения уже назначенного судом наказания.

Таким образом, Конституционный Суд пришел к выводу, что оспариваемая норма не противоречит Конституции и соответствует принципам правового регулирования исполнения уголовных наказаний.

