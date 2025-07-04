Юань и рубль укрепились, доллар без изменений — KASE
Итоги торгов на 4 июля.
Сегодня, 18:02
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Сегодня, 18:02Сегодня, 18:02
45Фото: Unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 4 июля 2025 года в 15:30 завершились дневные торги по иностранным валютам. Основные курсы продемонстрировали минимальные изменения, сохранив общую стабильность на рынке, передает BAQ.KZ.
Доллар США остался без изменений, закрепившись на уровне 519,51 тенге.
Китайский юань укрепился на 0,09 тенге и составил 72,57 тенге по итогам утренних торгов.
Торгов по евро сегодня не проводилось, текущий зафиксированный курс остался на отметке 613,43 тенге.
Российский рубль также показал лёгкий рост — +0,0083 тенге, достигнув 6,59 тенге.
Утром мы писали о том, что курс доллара в обменниках приближается к 525 тенге.
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