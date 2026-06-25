  • Главная
  • Новости
  • Юлия Ли завоевала вторую медаль чемпионата Азии по маунтинбайку

Юлия Ли завоевала вторую медаль чемпионата Азии по маунтинбайку

Казахстанская спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Сегодня 2026, 16:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Сегодня 2026, 16:39
Сегодня 2026, 16:39
119
Фото: НОК РК

Казахстанская велогонщица Юлия Ли завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по маунтинбайку, который проходит в столице Узбекистана.

Спортсменка, выступающая в молодежной категории, заняла третье место в дисциплине XCO, преодолев дистанцию за 1 час 24 минуты 10 секунд.

Победу в гонке одержала китаянка Ван Тин, серебряную медаль завоевала китайском Гун Сыин.

Для Юлии Ли эта награда стала уже второй на текущем турнире. Ранее она также выиграла бронзу в дисциплине XCC.

Отметим, что Юлия Ли ранее стала бронзовым призером чемпионата Азии в дисциплине XCC.

Самое читаемое

Наверх