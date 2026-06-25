Юлия Ли завоевала вторую медаль чемпионата Азии по маунтинбайку
Казахстанская спортсменка завоевала бронзовую медаль.
Сегодня 2026, 16:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 16:39Сегодня 2026, 16:39
119Фото: НОК РК
Казахстанская велогонщица Юлия Ли завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по маунтинбайку, который проходит в столице Узбекистана.
Спортсменка, выступающая в молодежной категории, заняла третье место в дисциплине XCO, преодолев дистанцию за 1 час 24 минуты 10 секунд.
Победу в гонке одержала китаянка Ван Тин, серебряную медаль завоевала китайском Гун Сыин.
Для Юлии Ли эта награда стала уже второй на текущем турнире. Ранее она также выиграла бронзу в дисциплине XCC.
Отметим, что Юлия Ли ранее стала бронзовым призером чемпионата Азии в дисциплине XCC.
Самое читаемое
- Обгоревшее тело полицейского обнаружено в Алматинской области: задержаны супруга и сын
- В Астане десятки улиц останутся без электричества 25 июня из-за ремонтных работ
- Подешевеют ли квартиры летом? Что происходит на рынке жилья Казахстана
- Казахстану потребуется 18 тысяч специалистов для новых промышленных проектов
- 24 тонны спирта пытались вывезти из Казахстана под видом яблочного уксуса