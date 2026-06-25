Казахстанская велогонщица Юлия Ли завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по маунтинбайку, который проходит в столице Узбекистана.

Спортсменка, выступающая в молодежной категории, заняла третье место в дисциплине XCO, преодолев дистанцию за 1 час 24 минуты 10 секунд.

Победу в гонке одержала китаянка Ван Тин, серебряную медаль завоевала китайском Гун Сыин.

Для Юлии Ли эта награда стала уже второй на текущем турнире. Ранее она также выиграла бронзу в дисциплине XCC.

Отметим, что Юлия Ли ранее стала бронзовым призером чемпионата Азии в дисциплине XCC.