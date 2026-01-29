Казахстан одержал значимую победу в международном арбитраже по проекту Карачаганака, где спор с инвесторами оценивается в $2–4 млрд. Об этом отметил бизнес-аналитик и сертифицированный независимый оценщик запасов нефти и газа по стандарту SPE PRMS Абзал Нарымбетов, передает BAQ.KZ.

"В нашей истории более чем за 15 лет не было таких крупных споров, где Казахстан оказался бы в выигрышной ситуации. Это первый случай, когда арбитраж выносит решение в пользу государства в споре с инвесторами международного уровня. Это можно считать большим плюсом для страны", — подчеркнул эксперт.

По его словам, победа в арбитраже имеет значение не только с финансовой точки зрения, но и демонстрирует юридическую зрелость Казахстана: государство эффективно применило инструменты международного права, защищая свои национальные интересы.

"Событие формирует значимый практический опыт в работе с крупными инвесторами. Этот опыт особенно ценен в контексте будущего спора по проекту Кашаган", — добавил Нарымбетов.

При этом, как уточнили в Минэнерго, детали арбитража пока не разглашаются. Любые преждевременные комментарии могут стать поводом для апелляции со стороны инвесторов и отсрочить поступление средств в бюджет. Ведомство заверяет, что процесс закрыт юридически для обеспечения гарантированной выплаты.

Эксперты отмечают, что победа в арбитраже усиливает репутацию Казахстана как страны, способной защищать свои интересы в международных правовых и экономических спорах, и подчеркивает переход государства от "сырьевой территории" к зрелому юридическому игроку на глобальной арене.