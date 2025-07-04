В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды под видом ювелирного бизнеса, передает BAQ.KZ.

По информации АФМ, компания "Ansar Gold" позиционировала себя как продавца ювелирных изделий, но на деле предлагала гражданам доход в размере 40–60% в месяц от вложенной суммы сроком на 5 месяцев, гарантируя при этом сохранность капитала.

Однако фактически выплаты осуществлялись не за счёт продаж, а за счёт притока новых участников — по классической схеме пирамиды.

По предварительным данным, в схему вовлечено свыше 200 человек, общий ущерб превышает 400 млн тенге.

Для обналичивания средств подозреваемые использовали банковские карты родственников, оформленных как "дропы".

Организатор пирамиды помещена под стражу, на её автомобиль и жилой дом наложены аресты.

Расследование продолжается. Подробности не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.