Южная Корея обвинила Google и Apple в нарушении телеком-законодательства
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Комиссия по средствам массовой информации и коммуникациям Южной Кореи признала компании Google и Apple нарушившими телекоммуникационное законодательство страны. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Такое решение было принято по итогам расследования, в ходе которого регулятор пришел к выводу, что американские технологические компании злоупотребляли своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений.
При этом южнокорейские власти пока не раскрыли, какие именно действия Google и Apple стали основанием для признания нарушений.
Санкции определят позже
Несмотря на принятое решение, вопрос о наказании компаний пока остается открытым. Комиссия сообщила, что размер и характер возможных санкций будут рассмотрены отдельно.
После завершения этой процедуры Google и Apple могут столкнуться с мерами ответственности, предусмотренными законодательством Южной Кореи.
Южная Корея остается одной из стран, активно усиливающих контроль за деятельностью крупнейших мировых IT-компаний и регулированием цифровых платформ.
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