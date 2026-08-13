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Южная Корея обвинила Google и Apple в нарушении телеком-законодательства

13 Августа 2026, 18:18
АВТОР
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Baq.kz 13 Августа 2026, 18:18
13 Августа 2026, 18:18
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Фото: Baq.kz

Комиссия по средствам массовой информации и коммуникациям Южной Кореи признала компании Google и Apple нарушившими телекоммуникационное законодательство страны. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Такое решение было принято по итогам расследования, в ходе которого регулятор пришел к выводу, что американские технологические компании злоупотребляли своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

При этом южнокорейские власти пока не раскрыли, какие именно действия Google и Apple стали основанием для признания нарушений.

Санкции определят позже

Несмотря на принятое решение, вопрос о наказании компаний пока остается открытым. Комиссия сообщила, что размер и характер возможных санкций будут рассмотрены отдельно.

После завершения этой процедуры Google и Apple могут столкнуться с мерами ответственности, предусмотренными законодательством Южной Кореи.

Южная Корея остается одной из стран, активно усиливающих контроль за деятельностью крупнейших мировых IT-компаний и регулированием цифровых платформ.

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