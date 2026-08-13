Комиссия по средствам массовой информации и коммуникациям Южной Кореи признала компании Google и Apple нарушившими телекоммуникационное законодательство страны. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Такое решение было принято по итогам расследования, в ходе которого регулятор пришел к выводу, что американские технологические компании злоупотребляли своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

При этом южнокорейские власти пока не раскрыли, какие именно действия Google и Apple стали основанием для признания нарушений.

Санкции определят позже

Несмотря на принятое решение, вопрос о наказании компаний пока остается открытым. Комиссия сообщила, что размер и характер возможных санкций будут рассмотрены отдельно.

После завершения этой процедуры Google и Apple могут столкнуться с мерами ответственности, предусмотренными законодательством Южной Кореи.

Южная Корея остается одной из стран, активно усиливающих контроль за деятельностью крупнейших мировых IT-компаний и регулированием цифровых платформ.

Meta обязали выплатить более $900 млн из-за вреда детям в соцсетях