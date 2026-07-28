За лайки и донаты ответят: МВД наказало авторов треш-стримов
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Министерство внутренних дел Казахстана привлекло к административной ответственности девять авторов противоправного контента, распространявшегося в социальных сетях, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным МВД, нарушители во время прямых эфиров, в том числе в TikTok, использовали нецензурную лексику, оскорбляли окружающих, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и публиковали контент, нарушающий общественный порядок.
По решениям судов часть нарушителей оштрафована, другие получили административные аресты.
В МВД подчеркнули, что подобные трансляции ежедневно смотрят тысячи пользователей, включая несовершеннолетних, поэтому такие нарушения будут пресекаться.
«Не надо рассчитывать, что за анонимным аккаунтом или экраном телефона можно скрыться. У Министерства внутренних дел есть все необходимые инструменты, чтобы установить личность любого нарушителя. Каждый подобный факт будет выявлен, а каждый нарушитель понесет ответственность в соответствии с законом», – заявил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
В ведомстве добавили, что работа по выявлению противоправного контента в интернете будет продолжена в рамках принципа «Закон и Порядок».
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