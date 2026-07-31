За неделю в Казахстане подешевели картофель, помидоры и яблоки

За неделю в Казахстане снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. Об этом передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПИР РК.

Данные приведены по состоянию на 29 июля 2026 года.

Что подешевело

Сильнее всего упал в цене картофель, на 2,8%. Помидоры подешевели на 2,4%, яблоки на 1,9%, огурцы на 1,2%.

На 0,2% снизились цены на морковь, сметану и черный чай.

На 0,1% подешевели мясо кур, сыр твердый и полутвердый, а также кефир жирностью 2-3%.

Что осталось без изменений

Цены на муку, пшеничный хлеб из муки первого сорта, мясо конины, говядину с костями и молоко пастеризованное, ультрапастеризованное и стерилизованное жирностью от 2,2% до 6% за отчетную неделю не изменились.

В каких городах цены снизились

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны.

Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Павлодаре на 0,4%, в Алматы, Шымкенте и Актау на 0,2%, в Конаеве и Костанае на 0,1%.

В Астане, Актобе, Жезказгане, Кокшетау, Караганде, Кызылорде, Таразе и Туркестане цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Сколько стоят продукты

Средняя цена на огурцы по республике составила 495 тенге за килограмм. Наиболее низкая цена зафиксирована в Таразе, 339 тенге за килограмм.

по республике составила за килограмм. Наиболее зафиксирована в Таразе, за килограмм. Средняя цена на картофель по стране составила 275 тенге за килограмм. Наиболее низкая цена зарегистрирована в Туркестане, 219 тенге за килограмм.

по стране составила за килограмм. Наиболее низкая цена зарегистрирована в Туркестане, за килограмм. Средняя стоимость десятка яиц первой категории по республике составила 567 тенге. Наиболее доступные цены отмечены в Уральске, 475 тенге, и Кызылорде, 477 тенге.

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