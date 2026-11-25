В Казахстане предложили ввести отдельную уголовную ответственность за спайкинг – подмешивание опасных веществ в напитки или пищу человека без его ведома. С такой инициативой выступила депутат Курултая Айжан Аймаганова, передает BAQ.KZ.

В депутатском запросе на имя министра внутренних дел Ержана Саденова представительница фракции партии «Әділет» подняла проблему спайкинга.

Речь идёт о случаях, когда человеку без его ведома подмешивают в напитки или пищу наркотические, сильнодействующие или другие опасные вещества. Под их воздействием пострадавший может потерять способность осознавать происходящее, защищаться и оказывать сопротивление.

По словам депутата, спайкинг может использоваться для совершения сексуального насилия, грабежей и других преступлений.

Сейчас в Казахстане уголовная ответственность предусмотрена за отдельные последствия подобных действий. Однако вопрос наказания непосредственно за скрытое введение опасных веществ, по мнению депутата, остаётся недостаточно урегулированным.

– Для правовой оценки подобных действий не нужно ждать наступления тяжких последствий или совершения другого преступления. Сам факт введения опасного вещества в организм человека без его согласия должен признаваться самостоятельным уголовным правонарушением и служить основанием для привлечения к ответственности, – заявила Аймаганова.

Что предлагают изменить

Депутат предложила МВД совместно со специалистами в области криминологии изучить масштабы распространения спайкинга в Казахстане, его причины и последствия.

Кроме того, она попросила разработать алгоритм оперативного выявления таких случаев, проведения токсикологических экспертиз и сохранения доказательств.

Это позволит своевременно установить, какое вещество попало в организм пострадавшего, и собрать доказательства возможного преступления.

Ранее депутаты Курултая обратились к казахстанцам в преддверии 35-летия Независимости.