За полгода в Казахстане зарегистрировано более 15 тысяч ДТП
Пострадали более 22 тысяч человек.
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По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам при Генеральной прокуратуре РК, за первые шесть месяцев 2025 года в стране зафиксировано 15 698 дорожно-транспортных происшествий — это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ.
В результате аварий пострадали 22 346 человек, в том числе 955 погибли.
На трассах республиканского значения произошло 1 401 ДТП, где:
- Пострадали — 3 146 человек;
- Получили ранения — 2 791;
- Погибли — 355 человек.
Региональный антирейтинг возглавляют:
- Алматинская область — 404 ДТП;
- Акмолинская — 126;
- Жамбылская — 121.
Кто виноват?
- Водители легковых авто — 12 046 случаев;
- Водители автобусов — 520;
- Водители мопедов — 438;
- Водители грузовиков — 390;
- Пешеходы — 428;
- Велосипедисты — 114;
- Электросамокаты — 48;
- Электро-ТС — 58.
Особое беспокойство вызывает рост числа пострадавших детей:
- 5552 ребёнка ранено (рост на 74,3%);
- 135 погибли (+7,1%).
Наибольшее число погибших зафиксировано в:
- Туркестанской области — 27;
- Алматинской — 17;
- Жамбылской и Жетысу — по 9.
Генеральная прокуратура напоминает: соблюдение правил дорожного движения — это обязанность каждого участника. Игнорирование норм — прямой путь к трагедии.
Ранее сообщалось, что превышение скорости унесло почти 300 жизней за полгода в Казахстане.
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