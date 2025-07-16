По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам при Генеральной прокуратуре РК, за первые шесть месяцев 2025 года в стране зафиксировано 15 698 дорожно-транспортных происшествий — это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ.

В результате аварий пострадали 22 346 человек, в том числе 955 погибли.

На трассах республиканского значения произошло 1 401 ДТП, где:

Пострадали — 3 146 человек;

Получили ранения — 2 791;

Погибли — 355 человек.

Региональный антирейтинг возглавляют:

Алматинская область — 404 ДТП;

Акмолинская — 126;

Жамбылская — 121.

Кто виноват?

Водители легковых авто — 12 046 случаев;

Водители автобусов — 520;

Водители мопедов — 438;

Водители грузовиков — 390;

Пешеходы — 428;

Велосипедисты — 114;

Электросамокаты — 48;

Электро-ТС — 58.

Особое беспокойство вызывает рост числа пострадавших детей:

5552 ребёнка ранено (рост на 74,3%);

135 погибли (+7,1%).

Наибольшее число погибших зафиксировано в:

Туркестанской области — 27;

Алматинской — 17;

Жамбылской и Жетысу — по 9.

Генеральная прокуратура напоминает: соблюдение правил дорожного движения — это обязанность каждого участника. Игнорирование норм — прямой путь к трагедии.

Ранее сообщалось, что превышение скорости унесло почти 300 жизней за полгода в Казахстане.