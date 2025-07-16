  • 16 Июля, 17:51
  • BAIGENEWS

За полгода в Казахстане зарегистрировано более 15 тысяч ДТП

Пострадали более 22 тысяч человек.

Сегодня, 16:59
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:59
Сегодня, 16:59
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Фото: Unsplash

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам при Генеральной прокуратуре РК, за первые шесть месяцев 2025 года в стране зафиксировано 15 698 дорожно-транспортных происшествий — это на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ.

В результате аварий пострадали 22 346 человек, в том числе 955 погибли.

На трассах республиканского значения произошло 1 401 ДТП, где:

  • Пострадали — 3 146 человек;
  • Получили ранения — 2 791;
  • Погибли — 355 человек.

Региональный антирейтинг возглавляют:

  • Алматинская область — 404 ДТП;
  • Акмолинская — 126;
  • Жамбылская — 121.

Кто виноват?

  • Водители легковых авто — 12 046 случаев;
  • Водители автобусов — 520;
  • Водители мопедов — 438;
  • Водители грузовиков — 390;
  • Пешеходы — 428;
  • Велосипедисты — 114;
  • Электросамокаты — 48;
  • Электро-ТС — 58.

Особое беспокойство вызывает рост числа пострадавших детей:

  • 5552 ребёнка ранено (рост на 74,3%);
  • 135 погибли (+7,1%).

Наибольшее число погибших зафиксировано в:

  • Туркестанской области — 27;
  • Алматинской — 17;
  • Жамбылской и Жетысу — по 9.

Генеральная прокуратура напоминает: соблюдение правил дорожного движения — это обязанность каждого участника. Игнорирование норм — прямой путь к трагедии.

Ранее сообщалось, что превышение скорости унесло почти 300 жизней за полгода в Казахстане.

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