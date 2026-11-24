Красивые образы, свет софитов и аплодисменты зрителей - лишь видимая часть fashion-индустрии. За каждым показом стоят месяцы работы, поиск собственного стиля, производство и попытки найти покупателя. В Астане проходит Kazakhstan Fashion Week, где на одной площадке встретились известные казахстанские бренды, начинающие дизайнеры и зарубежные участники. Но может ли модная неделя стать для отечественной индустрии чем-то большим, чем просто демонстрацией новых коллекций?

Фото: Артем Чурсинов

В этом сезоне Kazakhstan Fashion Week вновь объединила представителей разных направлений моды. На подиуме соседствуют этнические мотивы и современные силуэты, повседневная одежда и авторские образы, ювелирные изделия и детские коллекции. Здесь нет единой темы, которой должны следовать участники: каждый дизайнер представляет собственное видение и самостоятельно определяет, о чём будет говорить его коллекция, передает корреспондент Baq.kz.

В нынешней программе заявлены 18 брендов, включая отдельный показ Динары Жаныкул. К участию также присоединились зарубежные представители: российский бренд Solangel, кыргызстанский Zalkar и грузинский дизайнер Тако Меквабидзе.

«Мы проводим показы два раза в год - представляем коллекции осень-зима и весна-лето. Тематику мы не диктуем. Каждый дизайнер сам выбирает направление: кто-то работает в этническом стиле, кто-то создаёт повседневную или деловую одежду. У каждого своя индивидуальность, и коллекции совершенно разные», - рассказала Сауле Самидин.

Фото: Артем Чурсинов

Двадцать лет в индустрии: как меняется бренд

Одним из центральных событий первого дня стал показ Aida KaumeNOVA. Для бренда этот год юбилейный - 20 лет с момента основания. За это время он сформировал собственную аудиторию и стал одним из узнаваемых имён казахстанской моды.

В Астану Аида Кауменова приехала всего на один день, чтобы лично представить коллекцию. Её история в этот раз связана не с созданием совершенно новой линейки, а с постоянным переосмыслением уже представленных работ. Коллекцию впервые показали в Милане, затем она побывала в Алматы и других городах. Однако каждый следующий выход на подиум получал новые детали.

Фото: Артем Чурсинов

Как объясняет дизайнер, творческая команда не хотела ограничиваться одной неизменной версией показа. В коллекцию постепенно включались новые идеи, в том числе образы, связанные с конкурсом «Qazaq Arýy» и чествованием Меруерт Өтекешовой.

«Мы не могли просто взять одну коллекцию и везде показать её одинаково. Мы творческие люди, поэтому каждый раз добавляли новые темы. После конкурса “Qazaq Arýy”, где мы чествовали Меруерт Өтекешову, эту тему тоже включили в последующие показы. Поэтому в Астану мы привезли уже немного другую коллекцию», - поделилась Аида Кауменова.

Фото: Артем Чурсинов

Для дизайнера юбилей - не только повод оглянуться на пройденный путь, но и возможность оценить отношения бренда с его аудиторией. Кауменова подчёркивает, что за два десятилетия марка продолжала существовать и развиваться благодаря поддержке покупателей.

«20 лет наш бренд существует благодаря любви, народной любви», - говорит она.

Именно эта связь с аудиторией становится одной из важных составляющих устойчивости модного бренда. Ведь за эффектным показом должна следовать не менее сложная работа - создание востребованного продукта, его продвижение и продажи.

Молодым дизайнерам нужен не только подиум

Впрочем, для индустрии важно не только то, сколько лет существует тот или иной модный дом. Не менее значимый вопрос - какие возможности сегодня получают новые имена. Одной из главных особенностей Kazakhstan Fashion Week становится возможность представить молодые бренды рядом с уже известными участниками.

Фото: Артем Чурсинов

Дизайнер Динара Жаныкул считает, что такое соседство может напрямую повлиять на узнаваемость начинающих авторов. Зрители приходят на показы знакомых марок, но в рамках одной программы знакомятся и с теми, чьи коллекции видят впервые. Таким образом, молодой бренд получает доступ к аудитории, которую самостоятельно ему было бы сложнее привлечь.

«Сегодня у нас семь показов. Приходят клиенты, гости и друзья бренда Аиды Кауменовой. И на этом же подиуме они увидят новых дизайнеров, в том числе тех, у кого сегодня дебют. Получается, молодой бренд получает поддержку аудитории других дизайнеров. Поэтому я считаю, что участвовать в неделях моды важно всем - и молодым, и уже состоявшимся брендам», - отмечает Динара.

Фото: Артем Чурсинов

По её словам, польза таких мероприятий не ограничивается возможностью показать коллекцию потенциальным покупателям. Дизайнер получает возможность увидеть собственную работу целиком, оценить её со стороны, сравнить подходы и познакомиться с тем, что создают коллеги из Казахстана и других стран.

Это особенно важно для молодых авторов, которым необходимо не только сформировать узнаваемый стиль, но и понять, как их продукт воспринимается на рынке. В этом смысле модная неделя становится своеобразной профессиональной средой, где встречаются творчество, конкуренция и деловые контакты.

Фото: Артем Чурсинов

От творческой идеи - к работающему бизнесу

Однако даже удачный показ не гарантирует бренду дальнейшего развития. За пределами подиума дизайнеры сталкиваются с вполне практическими вопросами: стоимость производства, аренда помещений, налоги, продвижение и поиск постоянных клиентов.

Динара Жаныкул обращает внимание на то, что казахстанская fashion-индустрия нуждается не только в профессиональных мероприятиях, но и в более системной поддержке. По её мнению, облегчить развитие небольших брендов могли бы упрощение налогового режима и помощь с арендой.

«Если бы со стороны государства была поддержка, рост индустрии происходил бы гораздо быстрее. Если бы упростили налоговый режим и помогали с арендой, например предоставляли скидки или частично компенсировали расходы, это помогло бы другим дизайнерам. Я сейчас говорю не о себе - я справляюсь. Но для молодых брендов такая поддержка была бы очень важна», - считает Динара.

Фото: Артем Чурсинов

Её слова поднимают вопрос, который выходит далеко за рамки конкретного мероприятия: насколько комфортно сегодня работать отечественным дизайнерам и что необходимо, чтобы локальные марки могли не просто появляться, но и становиться устойчивыми предприятиями?

Фото: Артем Чурсинов

Ведь создание коллекции - только один этап большого процесса. Чтобы бренд развивался, ему нужны производство, команда, каналы продаж и аудитория, готовая выбирать отечественный продукт. И если подиум помогает заявить о себе, то дальнейший успех во многом зависит от возможностей, которые получает дизайнер за его пределами.

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Мода как индустрия, а не только зрелище

Kazakhstan Fashion Week объединяет разные этапы этого процесса. Для состоявшихся брендов это возможность представить новые версии коллекций и встретиться со своей аудиторией. Для начинающих дизайнеров - шанс выйти на профессиональную площадку и привлечь внимание к своим работам. Для зарубежных участников - возможность познакомиться с казахстанской модной средой.

Фото: Артем Чурсинов

И хотя зритель прежде всего видит готовые образы, за каждым показом стоит гораздо больше, чем несколько минут на подиуме. Это работа дизайнеров, конструкторов, швей, стилистов, моделей и организаторов, а также целая система, в которой творческая идея должна найти своего покупателя.

Поэтому развитие казахстанской моды сегодня зависит не только от новых имён и ярких коллекций. Не менее важны профессиональная среда, доступ к аудитории и условия, в которых дизайнеры могут превращать творчество в устойчивый бизнес.

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Ранее в Астане впервые прошел Green Runway Fashion Show.