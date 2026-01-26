За "списание" кредитов мошенники получили до 9 лет тюрьмы
В Астане осудили организованную преступную группу, промышлявшую "списанием" действующих потребительских кредитов. Общий ущерб жертв мошенников превысил 240 млн тенге, передает BAQ.KZ.
Организатор ОПГ приговорён к 9 годам лишения свободы, остальные участники получили наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет.
– Мошенники предлагали гражданам услуги по "списанию" действующих потребительских кредитов. Взамен потерпевшим предлагали оформить новые кредитные договоры, в том числе автокредиты, обещая самостоятельно погашать ежемесячные платежи. Жертвами схемы становились социально уязвимые категории граждан — лица с низким уровнем дохода, а также инвалиды. Находясь в сложном финансовом положении, потерпевшие соглашались на условия злоумышленников, рассчитывая на облегчение долговой нагрузки. Однако обещания выполнены не были, а причинённый материальный ущерб потерпевшим превысил 240 млн тенге, – сообщили в прокуратуре Астаны.
Приговор еще не вступил в законную силу.
