Задержанную в Таиланде казахстанку освободили под залог

Гражданка Казахстана, задержанная в Таиланде по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и совершении дорожно-транспортного происшествия, освобождена под залог. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетибаев, передает корреспондент BAQ.kz.

Ранее сообщалось, что на острове Пхукет 30-летняя гражданка Казахстана стала участницей нескольких дорожно-транспортных происшествий. По данным местных СМИ, женщина длительное время отказывалась покидать автомобиль, а затем продолжила движение, игнорируя требования полиции.

В настоящее время расследование по данному факту продолжается.

"Наша гражданка освобождена под залог. Сейчас она находится на свободе. После проведения соответствующего судебного разбирательства мы предоставим дополнительную информацию по этому делу", – сообщил Ерлан Жетибаев.

В МИД отметили, что следят за развитием ситуации и поддерживают связь по данному вопросу.