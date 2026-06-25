Задержанную в Таиланде казахстанку освободили под залог
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Гражданка Казахстана, задержанная в Таиланде по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и совершении дорожно-транспортного происшествия, освобождена под залог. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетибаев, передает корреспондент BAQ.kz.
Ранее сообщалось, что на острове Пхукет 30-летняя гражданка Казахстана стала участницей нескольких дорожно-транспортных происшествий. По данным местных СМИ, женщина длительное время отказывалась покидать автомобиль, а затем продолжила движение, игнорируя требования полиции.
В настоящее время расследование по данному факту продолжается.
"Наша гражданка освобождена под залог. Сейчас она находится на свободе. После проведения соответствующего судебного разбирательства мы предоставим дополнительную информацию по этому делу", – сообщил Ерлан Жетибаев.
В МИД отметили, что следят за развитием ситуации и поддерживают связь по данному вопросу.
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