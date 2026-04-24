Задержка пособий по уходу за ребёнком в апреле: в ГФСС объяснили причины и порядок финансирования

В начале апреля казахстанки получающие пособия по уходу за ребенком до полутора лет пожаловались на задержку выплат. Обычно деньги на счета поступают до 10 числа. Все это вызвало большой резонанс. 13 апреля в Минтруда успокоили казахстанок и заверили, что выплаты проведут в ближайшее время, а причина задержки – техническая, а именно в банальном смещении графиков.

В Минтруда слово сдержали и все деньги начали поступать на карты казахстанок. Однако почему происходят такие ситуации и каков механизм поступлений средств, то есть трансфертов, идущих на выплаты, никто не объяснил. С официальным запросом по этому поводу редакция обратилась АО «Государственный фонд социального страхования».

В ГФСС пояснили, что Государственная корпорация «Правительство для граждан» формирует потребность в средствах на их выплату, которая представляется в АО «Государственный фонд социального страхования» ежемесячно не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу выплаты.

«26 марта текущего года в Фонд поступила потребность Госкорпорации в средствах на социальную выплату в апреле 2026 года. Трансферты по социальной выплате по уходу за ребенком за 10 апреля были перечислены 10-го и 13 апреля на сумму 13,07 млрд тенге, ввиду наличия выходных дней 11 и 12 апреля. 13 апреля в понедельник в конце рабочего дня Фондом было получено письмо от Госкорпорации о нехватке средств на выплаты. На следующий день 14 апреля Фонд профинансировал полный объем месячной потребности социальных выплат. В настоящее время, все обязательства Фонда по финансированию Госкорпорации социальных выплат за апрель исполнены в полном объеме и без задержек», - разъяснил хронологию ситуации заместитель председателя Правления АО «Государственный фонд социального страхования» Марат Жаныбеков.

Какой именно суммы не хватило для выплат сразу, в фонде не уточнили.

Также мы запросили информацию о том сколько именно граждан фактически не получили выплату в срок в апреле, и какова общая сумма задержанных средств. На что в ГФСС еще раз указали – потребность в выплатах формирует «Правительство для граждан», при этом сам Фонд перечисляет деньги в Госкорпорацию – ежедневно.

«Согласно Социальному кодексу РК, формирование ежемесячной потребности и графика осуществления социальных выплат, направление в Фонд заявки о потребности в средствах, а также организация социальных выплат из средств Фонда является деятельностью, относящейся к государственной монополии Госкорпорации. В свою очередь Фонд производит ежедневное финансирование Госкорпорации для осуществления социальных выплат по графику. При этом отмечаем, что данный график не содержит сведений о конкретных получателях. В этой связи, предоставить данные по количеству получателей не предоставляется возможным», - сообщил заместитель председателя Правления АО «Государственный фонд социального страхования» Марат Жаныбеков.

При этом компенсации за задержку не предусмотрены. Все средства выплачиваются гражданам в полном объеме в независимости от срока.

Также Фонд имеет свой резерв, который обеспечивает бесперебойность выплат вне зависимости от графика банковских операций.

«Нормативом краткосрочной ликвидности Фонда является минимальный размер неинвестируемого остатка денег, который определен постановлением Правительства РК от 15.06.2023 года № 474 «Об установлении норм и лимитов, обеспечивающих финансовую устойчивость АО «Государственный фонд социального страхования», - добавили в ГФСС.

Однако конкретный размер остатка по состоянию на 1 апреля, нам не назвали.

Также в фонде заверили, что в 2024–2025 годах подобных случаев задержек социальных выплат не было.

