В Алматы специалисты проверили качество воды в реках Каргалы и Большая Алматинка, которые накануне приобрели необычный зелёный оттенок, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте экологии, пробы были взяты в нескольких точках водоёмов. По результатам исследований, в воде зафиксировано превышение по содержанию азота аммонийного, железа и нефтепродуктов. Экологи отмечают, что характер окрашивания воды и результаты анализов указывают на возможный сброс бытовых или производственных стоков.

"Сейчас проводится дополнительное обследование прибрежной территории, чтобы установить источник загрязнения", — уточнили в ведомстве.

Ранее местные жители рассказали, что вода в реках приобрела ярко-зелёный цвет в течение нескольких часов и сохраняла оттенок на протяжении дня. Некоторые предположили, что причиной могла стать деятельность предприятий, расположенных выше по течению.

Экологи обещают обнародовать окончательные выводы и принять меры в случае выявления нарушителей.