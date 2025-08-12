Загадочная зелёная вода в Алматы: что выяснилось после проверок?
Экологи озвучили неожиданный вывод.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы специалисты проверили качество воды в реках Каргалы и Большая Алматинка, которые накануне приобрели необычный зелёный оттенок, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в департаменте экологии, пробы были взяты в нескольких точках водоёмов. По результатам исследований, в воде зафиксировано превышение по содержанию азота аммонийного, железа и нефтепродуктов. Экологи отмечают, что характер окрашивания воды и результаты анализов указывают на возможный сброс бытовых или производственных стоков.
"Сейчас проводится дополнительное обследование прибрежной территории, чтобы установить источник загрязнения", — уточнили в ведомстве.
Ранее местные жители рассказали, что вода в реках приобрела ярко-зелёный цвет в течение нескольких часов и сохраняла оттенок на протяжении дня. Некоторые предположили, что причиной могла стать деятельность предприятий, расположенных выше по течению.
Экологи обещают обнародовать окончательные выводы и принять меры в случае выявления нарушителей.
Самое читаемое
- Как Кыз Жибек: во сколько обошёлся образ сестрёнки Димаша на кыз узату
- Названы школы, которые закроют в Костанайской области в этом году
- Казахстанские врачи заявили о новом тяжелом постковидном синдроме
- Километровые очереди и жаркое ожидание: как Алматы встретил Дженнифер Лопес
- В Туркестанской области простились с командиром упавшего военного вертолёта