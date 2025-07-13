Загрязнение на Каспии: экологи проводят проверку после жалоб жителей
Местные жители опасаются купаться в море.
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Очередной инцидент, связанный с загрязнением Каспийского моря, зафиксирован в Актау. Как передаёт корреспондент BAQ.KZ, 12 июля жители 15 микрорайона обратили внимание на странные пятна на поверхности воды — маслянистые разводы и мусор, появившиеся всего за полчаса. Неприятный запах и мутная плёнка вызвали опасения у отдыхающих.
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Сегодня в департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что накануне специалисты лабораторно-аналитического контроля прибыли на место для осмотра. По словам главы департамента Алмата Жусипкалиева, во время визуального обследования чётких признаков загрязнения обнаружено не было. Тем не менее, экологи взяли пробы воды, чтобы провести лабораторный анализ. Ожидается, что результаты будут готовы в течение трёх-пяти дней.
Такие случаи у нас уже были. Побережье сейчас активно используется: туризм развивается, работает малый водный транспорт — лодки, катамараны. Их стало значительно больше по сравнению с прошлым годом, появились дополнительные стоянки. Пока мы не можем с уверенностью сказать, что именно стало источником пятен на воде. Мы приветствуем инициативность жителей, которые сообщают нам о подобных случаях. По каждому сигналу мы оперативно выезжаем на место, берём пробы воды и отправляем их на лабораторный анализ, — отметил Жусипкалиев.
В подобных ситуациях, как пояснили в департаменте, ведомство сначала делает запрос в ДЧС о возможных происшествиях в акватории, и уточняется информация в морском порту Актау: какие корабли, когда и по каким маршрутам выходили в море.
Напомним, ранее на побережье Каспия уже находили мёртвых тюленей.
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