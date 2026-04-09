Закладки в Алматы и Таразе: задержана подозреваемая
В Таразе задержана женщина, подозреваемая в распространении синтетических наркотиков. У нее изъяли более 120 граммов запрещенных веществ.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Таразе в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 43-летняя женщина по подозрению в незаконном обороте наркотиков, передает BAQ.KZ.
По данным полиции, при личном досмотре у подозреваемой обнаружили зип-пакеты с белым порошкообразным веществом с характерным запахом.
Позже, во время обыска по месту жительства, в спальне также были найдены аналогичные свертки, электронные весы и другие приспособления для фасовки наркотиков.
По предварительной информации, женщина согласилась на незаконную деятельность после того, как увидела объявление о работе в социальных сетях.
«Она забирала запрещенные вещества из тайников, фасовала их и раскладывала по закладкам на территории Алматы и Тараза», - сообщили в полиции.
Всего у задержанной изъято 122 грамма синтетического наркотика альфа-PVP.
По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется возможная причастность других лиц.
Читай также: Опасные граффити: в Караганде закрасили более 2000 наркореклам
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и социальные выплаты: кто и сколько получает в Казахстане?
- До 1 млн казахстанцев могут потерять часть работы из-за ИИ: Минтруда назвало профессии под угрозой
- Фейковые Beeline и Halyk рассылали SMS ловушки казахстанцам
- Что бесплатно для детей в Казахстане в 2026: полный список льгот и как их оформить
- Скандал в СОБР в Атырау: МВД начало служебную проверку