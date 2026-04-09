В Таразе в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 43-летняя женщина по подозрению в незаконном обороте наркотиков, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, при личном досмотре у подозреваемой обнаружили зип-пакеты с белым порошкообразным веществом с характерным запахом.

Позже, во время обыска по месту жительства, в спальне также были найдены аналогичные свертки, электронные весы и другие приспособления для фасовки наркотиков.

По предварительной информации, женщина согласилась на незаконную деятельность после того, как увидела объявление о работе в социальных сетях.

«Она забирала запрещенные вещества из тайников, фасовала их и раскладывала по закладкам на территории Алматы и Тараза», - сообщили в полиции.

Всего у задержанной изъято 122 грамма синтетического наркотика альфа-PVP.

По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется возможная причастность других лиц.

