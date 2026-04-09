Опасные граффити: в Караганде закрасили более 2000 наркореклам
В Караганде прошла масштабная акция по борьбе с наркорекламой. В ходе рейдов уничтожено более 2000 опасных граффити.
В Караганде усиливают борьбу с распространением наркотиков. В рамках масштабной акции в городе ликвидировали более 2000 наркограффити, передает BAQ.KZ.
В мероприятии приняли участие более 500 студентов организаций технического и профессионального образования, а также волонтеры и активисты молодежных объединений.
Одним из ключевых направлений акции стало выявление и устранение так называемых «опасных граффити» - надписей с ссылками на интернет-ресурсы, через которые распространяются запрещенные вещества.
«В результате совместной работы было закрашено и уничтожено более 2 тысяч граффити с ссылками на интернет-ресурсы, предназначенные для распространения наркотиков», - сообщил начальник управления полиции города Караганды Шахназар Салин.
Помимо этого, участники акции провели разъяснительную работу среди жителей города. Горожанам рассказали о вреде наркотиков, а также об уголовной ответственности за участие в их распространении.
В рамках мероприятия распространялись информационные материалы, направленные на профилактику наркопреступлений и повышение осведомленности населения.
Отмечается, что подобные акции направлены на снижение доступности наркотиков и формирование безопасной городской среды.
