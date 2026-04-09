В Караганде усиливают борьбу с распространением наркотиков. В рамках масштабной акции в городе ликвидировали более 2000 наркограффити, передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие более 500 студентов организаций технического и профессионального образования, а также волонтеры и активисты молодежных объединений.

Одним из ключевых направлений акции стало выявление и устранение так называемых «опасных граффити» - надписей с ссылками на интернет-ресурсы, через которые распространяются запрещенные вещества.

«В результате совместной работы было закрашено и уничтожено более 2 тысяч граффити с ссылками на интернет-ресурсы, предназначенные для распространения наркотиков», - сообщил начальник управления полиции города Караганды Шахназар Салин.

Помимо этого, участники акции провели разъяснительную работу среди жителей города. Горожанам рассказали о вреде наркотиков, а также об уголовной ответственности за участие в их распространении.

В рамках мероприятия распространялись информационные материалы, направленные на профилактику наркопреступлений и повышение осведомленности населения.

Отмечается, что подобные акции направлены на снижение доступности наркотиков и формирование безопасной городской среды.

