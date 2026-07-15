Уголовное дело возбудили по ДТП с сыном акима Арыси

По факту дорожно-транспортного происшествия на трассе Астана – Павлодар, участником которого, по данным СМИ, стал сын акима города Арысь, возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, дело расследуется по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Студент лишился обеих ног

ДТП произошло в конце мая на автодороге Астана – Павлодар. По предварительным данным, автомобиль такси, в котором находились водитель и трое пассажиров, врезался в дорожное ограждение.

В результате аварии серьезно пострадал 21-летний студент. Полученные травмы оказались настолько тяжелыми, что врачам пришлось ампутировать ему обе ноги.

После происшествия в социальных сетях распространилась информация, что за рулем автомобиля находился сын акима города Арысь Кайсара Манкараева.

Аким заявил, что не будет вмешиваться в расследование

Сам аким Арыси Кайсар Манкараев публично прокомментировал ситуацию, заявив, что его служебное положение не окажет никакого влияния на расследование уголовного дела.

"Я никогда не использовал и не намерен использовать свои должностные полномочия в личных интересах. Ответственно заявляю, что не предпринимал и не буду предпринимать никаких попыток повлиять на ход расследования или принимаемые по делу процессуальные решения. Закон един для всех. Этот принцип в равной степени распространяется и на членов моей семьи", – заявил аким телеканалу КТК.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Процессуальное решение по делу будет принято по итогам расследования.

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