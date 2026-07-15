Два автомобиля столкнулись в Северном Казахстане: есть пострадавшие

Семь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Северо-Казахстанской области.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, авария произошла на автодороге "Петропавловск – Кокшетау" возле села Астраханка.

"Столкнулись автомобили Mazda и Toyota Estima. В результате аварии водитель Mazda и семь пассажиров Toyota Estima были доставлены в медицинские учреждения", – сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии. По итогам расследования будет принято процессуальное решение", – добавили в полиции.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим.Также автомобилистам рекомендуют учитывать дорожные и погодные условия.

Правоохранители призывают не выезжать на встречную полосу и быть внимательными за рулём.

Ранее смертельная авария произошла в области Жетысу.

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