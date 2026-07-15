Два автомобиля столкнулись в Северном Казахстане: есть пострадавшие
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Семь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Северо-Казахстанской области.
Как сообщили в Департаменте полиции региона, авария произошла на автодороге "Петропавловск – Кокшетау" возле села Астраханка.
"Столкнулись автомобили Mazda и Toyota Estima. В результате аварии водитель Mazda и семь пассажиров Toyota Estima были доставлены в медицинские учреждения", – сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии. По итогам расследования будет принято процессуальное решение", – добавили в полиции.
В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим.Также автомобилистам рекомендуют учитывать дорожные и погодные условия.
Правоохранители призывают не выезжать на встречную полосу и быть внимательными за рулём.
Ранее смертельная авария произошла в области Жетысу.
Читайте также:
Самое читаемое
- «Человек посинел на глазах»: появились новые подробности происшествия в зоне отдыха под Астаной
- Улытау, Кызылординская и Павлодарская области показали наибольший рост в строительстве
- Султана Сарсемалиева приговорили к пожизненному заключению в Атырауской области
- От политики до большого бизнеса: топ-5 самых известных кандидатов «Әділет»
- Легла на мост ради фото: в Семее наказали женщину за опасную съемку