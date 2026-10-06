Чиновников не планируют заменять искусственным интеллектом — Мухаметкалиев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Искусственный интеллект в государственном аппарате внедряют не для замены чиновников, а для повышения эффективности их работы. Об этом заявил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.
По его словам, министерство не ставит перед собой задачу заменить государственных служащих технологиями искусственного интеллекта. Вместе с тем развитие ИИ будет влиять на отдельные профессии и структуру труда.
Для адаптации к этим изменениям в стратегии предусмотрено направление «Развитие человеческого капитала». Оно включает программы обучения для разных групп населения.
«Сегодня любой человек, который использует технологии, его эффективность однозначно выше. И работодатель может отдать приоритет тому, у кого она выше. Нам важно повышать эффективность нашей экономики», – отметил Мухаметкалиев.
Вице-министр подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта на предприятиях должно способствовать повышению эффективности и экономическому росту. В этой связи он призвал осваивать новые технологии и адаптироваться к изменениям на рынке труда.
Ранее журналистам презентовали работу Qazaq AI Research University (QAIRU). Университет искусственного интеллекта, созданный по поручению Главы государства, уже начал работу.
Самое читаемое
- Две дороги почти за 282 млрд тенге строят в Кызылординской области
- Конина по предоплате обернулась уголовным делом в Астане
- Турецкое судно с зерном затонуло после удара дрона в Чёрном море
- 15-летний школьник из Жамбылской области погиб после конфликта со сверстниками
- После трагедии на Каспии: выжившие моряки встретились с родными