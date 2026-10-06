Искусственный интеллект в государственном аппарате внедряют не для замены чиновников, а для повышения эффективности их работы. Об этом заявил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

По его словам, министерство не ставит перед собой задачу заменить государственных служащих технологиями искусственного интеллекта. Вместе с тем развитие ИИ будет влиять на отдельные профессии и структуру труда.

Для адаптации к этим изменениям в стратегии предусмотрено направление «Развитие человеческого капитала». Оно включает программы обучения для разных групп населения.

«Сегодня любой человек, который использует технологии, его эффективность однозначно выше. И работодатель может отдать приоритет тому, у кого она выше. Нам важно повышать эффективность нашей экономики», – отметил Мухаметкалиев.

Вице-министр подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта на предприятиях должно способствовать повышению эффективности и экономическому росту. В этой связи он призвал осваивать новые технологии и адаптироваться к изменениям на рынке труда.

Ранее журналистам презентовали работу Qazaq AI Research University (QAIRU). Университет искусственного интеллекта, созданный по поручению Главы государства, уже начал работу.