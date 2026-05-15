Замакима рассказал, будут ли ограничивать въезд в центр Астаны
Проблему пробок будут решать за счет платных парковок
Сегодня 2026, 14:25
Фото: Baq.kz
Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев в кулуарах Правительства рассказал, какие меры принимают для решения проблемы пробок в столице.
Журналисты также поинтересовались, рассматривается ли возможность ограничения въезда личного транспорта в центр города.
"Никакого ограничения не будет", –сказал Отебаев.
По его словам, проблему пробок будут решать за счет платных парковок, строительства двухуровневой дороги, пробивки новых магистральных улиц и строительства нового моста. Сейчас по этим проектам ведутся проектные работы.
