Замакима рассказал, будут ли ограничивать въезд в центр Астаны

Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев в кулуарах Правительства рассказал, какие меры принимают для решения проблемы пробок в столице.

Журналисты также поинтересовались, рассматривается ли возможность ограничения въезда личного транспорта в центр города.

"Никакого ограничения не будет", –сказал Отебаев.

По его словам, проблему пробок будут решать за счет платных парковок, строительства двухуровневой дороги, пробивки новых магистральных улиц и строительства нового моста. Сейчас по этим проектам ведутся проектные работы.

