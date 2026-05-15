  • Главная
  • Новости
  • Замакима рассказал, будут ли ограничивать въезд в центр Астаны

Замакима рассказал, будут ли ограничивать въезд в центр Астаны

Проблему пробок будут решать за счет платных парковок

Сегодня 2026, 14:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baq.kz Сегодня 2026, 14:25
Сегодня 2026, 14:25
195
Фото: Baq.kz

Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев в кулуарах Правительства рассказал, какие меры принимают для решения проблемы пробок в столице.

Журналисты также поинтересовались, рассматривается ли возможность ограничения въезда личного транспорта в центр города.

"Никакого ограничения не будет", –сказал Отебаев.

По его словам, проблему пробок будут решать за счет платных парковок, строительства двухуровневой дороги, пробивки новых магистральных улиц и строительства нового моста. Сейчас по этим проектам ведутся проектные работы.

Читай также: В часы пик автобусы в Астане будут ходить чаще

 

Самое читаемое

Наверх