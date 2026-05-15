В часы пик автобусы в Астане будут ходить чаще

В акимате Астаны рассказали, как решат проблему переполненных автобусов. Как сообщил в кулуарах Правительства заместитель акима столицы Ерсин Отебаев, госорган уже закупил 700 автобусов, передает BAQ.KZ.

"Для решения этой проблемы мы уже приобрели порядка 700 автобусов. До конца года начнем закуп еще 300 автобусов. И сейчас пересматриваем маршруты. По времени в утренний час пик будет побольше (автобусов - Прим. Ред), скажем так, 3- 5 минут будет интервал. Когда час пик пройдет, интервал вернется в минут 10".

