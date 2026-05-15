В часы пик автобусы в Астане будут ходить чаще
Сегодня 2026, 13:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 13:35Сегодня 2026, 13:35
150Фото: Baq.kz
В акимате Астаны рассказали, как решат проблему переполненных автобусов. Как сообщил в кулуарах Правительства заместитель акима столицы Ерсин Отебаев, госорган уже закупил 700 автобусов, передает BAQ.KZ.
"Для решения этой проблемы мы уже приобрели порядка 700 автобусов. До конца года начнем закуп еще 300 автобусов. И сейчас пересматриваем маршруты. По времени в утренний час пик будет побольше (автобусов - Прим. Ред), скажем так, 3- 5 минут будет интервал. Когда час пик пройдет, интервал вернется в минут 10".
Платные парковки в Астане перейдут городу и могут подорожать.
После принятия закона об Астане бюджет города останется без изменений.
Самое читаемое
- "Подаем иск в суд Астаны": вернутся ли камеры "Сергек" на улицы Костаная?
- Первая леди Турции открыла экологическую лабораторию в Казахстане
- Мигранты из Центральной Азии устроили массовую драку в России
- Экспорт падает, импорт растет: как меняется торговля Казахстана с Россией
- Акимат против дачников: скандал из-за газа набирает обороты в Костанае