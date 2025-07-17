"Замутить диплом Казахстана": прокурор зачитал переписку Перизат Кайрат
Свидетель подтвердила подлинность переписки и дружеский характер общения с Перизат Кайрат.
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На судебном заседании по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашабаевой была допрошена свидетельница Толганай Боралкулова, подруга подсудимой. В ходе заседания сторона обвинения представила переписку из телефона Перизат Кайрат, датированную 18 мая 2023 года, где, как утверждается, подсудимая интересовалась возможностью получения казахстанского диплома. Подробнее - в материале BAQ.KZ.
"Есть знакомые, через кого можно замутить диплом Казахстана?" — процитировал прокурор текст сообщения, адресованного Боранкуловой.
Свидетель подтвердила подлинность переписки:
"Да, это писала мне Перизат. Мы тогда переписывались, я была в декрете. Она говорила, что устраивается помощником министра и хочет получить диплом — насколько я помню, казахстанский. Я поняла это как желание либо заочно обучиться, либо оформить диплом для устройства на работу в госсекторе", — заявила она в суде.
Боралкулова также пояснила, что их отношения с Перизат Кайрат были дружескими и доверительными:
"Она называла меня Тося. Мы тесно общались, и помимо личного, обсуждали рабочие вопросы. Она предлагала сотрудничество по проекту, когда я была без работы".
Напомним, Перизат Кайрат обвиняется в хищении средств, собранных под видом благотворительности — якобы для помощи пострадавшим от паводков и жертвам военных конфликтов. По версии следствия, речь идёт о десятках миллионов тенге, переведённых в фонд "BizBirgemiz Qazaqstan 2030", который позже был ликвидирован.
BAQ.KZ продолжает следить за развитием судебного процесса.
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