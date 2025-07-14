В рамках судебных слушаний сторона обвинения представила подробности создания и деятельности зарегистрированного обвиняемой общественного объединения "Bizbergemiz Qazaqstan 2030", передает BAQ.KZ.

По данным прокуроров, Перизат Кайрат, назначив себя президентом объединения с правом первой подписи, подала в Департамент юстиции города Астаны документы для регистрации организации. Юридическим адресом был указан офис по улице Кошкарбаева, где фактически расположен компьютерный клуб.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подписи учредителей в протоколах от 14 сентября и 4 октября 2021 года были выполнены самой Перизат Кайрат. Тем не менее, 11 октября 2021 года объединение было официально зарегистрировано. Согласно уставу, организация декларировала благотворительные цели, включая развитие волонтёрства, гуманистическое и правовое воспитание, а также проведение социально значимых мероприятий.

"Фактически, под видом благотворительности создавался механизм легализации преступных доходов. Перизат Кайрат открыла не менее десяти расчётных счетов в различных банках, зарегистрировала аккаунты в соцсетях, собрала десятки миллионов тенге пожертвований, которые впоследствии переводились на личные карты или обналичивались", — сообщил прокурор в суде.

По информации следствия, обвиняемая запускала сборы через сайт Bizbirgemiz.kzи продвигала их в социальных сетях с аудиторией свыше 500 тысяч подписчиков. При этом публиковала недостоверные сведения о якобы полученном за рубежом образовании и предпринимательском опыте в ОАЭ, формируя положительный общественный имидж.

В преступную схему была вовлечена и мать обвиняемой — Гайни Алашбаева. Её банковские счета использовались для перевода и сокрытия похищенных средств.

Также установлено, что для усиления доверия Перизат Кайрат привлекала к публичным мероприятиям детей с инвалидностью, вручала подарки от спонсоров от своего имени и ссылалась на несуществующие объекты, якобы переданные общественному объединению.

Следствие считает, что действия обвиняемых были направлены на систематическое обогащение за счёт манипуляции доверием граждан и искажения целей благотворительной помощи.

Ранее прокурор озвучила как Перизат Кайрат тратила благотворительные миллионы.

Отметим, что перед началом заседания судья разъяснил, что слушание проходит в частично закрытом режиме: представители СМИ и третьи лица допущены только в пресс-центр суда, а присутствие в зале ограничено участниками процесса.