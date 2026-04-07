Казахстан располагает запасами угля в 33,6 млрд тонн. Этих запасов в Казахстане хватит более чем на 300 лет. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.

«Угольная промышленность Казахстана имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны. Казахстан обладает значительными запасами угля и занимает 10 место в мире по его запасам, которых хватит более чем на 300 лет при текущих объемах добычи», - сказал министр.

Он отметил, что крупные угольные месторождения располагаются в двух основных регионах Центральный Казахстан: Карагандинский угольный бассейн, Тургайский угольный бассейн, месторождения Шубарколь, Жалын.

Северо-восточный регион: Экибастузский угольный бассейн, Майкубенский угольный бассейн, месторождение Каражыра.

Ранее министр сообщил, что добыча угля по итогам 2025 года увеличилась на 7%.

