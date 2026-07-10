Зарплату начисляли отсутствующим госслужащим в Туркестанской области

Прокуратура Сарыагашского района Туркестанской области выявила нарушения трудового и бюджетного законодательства в районном отделе образования и подведомственных организациях. Работникам, которые отсутствовали на рабочих местах во время выезда за границу, продолжали выплачивать заработную плату.

В ходе проверки установлено, что ряд сотрудников сферы образования выезжали за пределы Казахстана в рабочее время, в том числе в период проведения учебных занятий.

При этом заработная плата им начислялась и выплачивалась в полном объеме, несмотря на отсутствие на рабочих местах.

Факты выезда за границу были выявлены среди работников районного отдела образования, учителей и технического персонала школ.

По данным прокуратуры, необоснованные выплаты сотрудникам отдела образования составили более 389 тысяч тенге. В целом по организациям образования сумма неправомерного расходования бюджетных средств превысила 15 млн тенге.

По итогам прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлекли работников, допустивших нарушения, а также руководителей, которые не обеспечили соблюдение требований законодательства.

В результате принятых мер в бюджет возвращено более 15 млн тенге. Всего к ответственности привлечены 680 человек.

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