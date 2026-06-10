Топ самых высоких зарплат назвали на казахстанском рынке труда

На платформе Enbek.kz назвали профессии с самыми высокими зарплатами и зарплатными ожиданиями: среди них – инженерные и технические специалисты, а также представители отдельных высококвалифицированных профессий, где доходы достигают нескольких миллионов тенге.

С начала текущего года на Электронной бирже труда Enbek.kz размещено 495,7 тыс. вакансий и 609,3 тыс. резюме.

В мае 2026 года работодатели опубликовали 86,7 тыс. вакансий, а соискатели – 91,6 тыс. резюме. Предложение рабочей силы немного превысило спрос.

Вакансии и высокие зарплаты

Основная часть вакансий приходится на сферы с массовым спросом. Лидирует образование – 14 тыс. рабочих мест. Далее идут прочие услуги (12,5 тыс.), здравоохранение и социальное обслуживание (8,6 тыс.), строительство (8 тыс.), сельское хозяйство (7,5 тыс.) и обрабатывающая промышленность (6,9 тыс.).

При этом на рынке выделяется отдельный сегмент высокооплачиваемых профессий, где уровень доходов существенно выше среднего.

Где платят больше всего

Среди вакансий с самыми высокими зарплатами в мае выделяются:

заместитель начальника производства в добывающей промышленности – около 1,45 млн тенге

главный сварщик – около 1,24 млн тенге

инженер по защите информации – около 1,23 млн тенге

Эти позиции относятся к техническим и производственным направлениям, где требуются узкие навыки и высокая квалификация.

Зарплатные ожидания соискателей ещё выше

На рынке также заметен разрыв между реальными предложениями и ожиданиями кандидатов. Самые высокие запросы по зарплате зафиксированы у:

капитана судна – около 8,7 млн тенге

заместителя руководителя – около 3,7 млн тенге

пилота – около 2,8 млн тенге

Данные цифры существенно превышают средние предложения работодателей и отражают высокий уровень требований в отдельных профессиях.

Рынок труда

В мае размещено 91,6 тыс. резюме. Большинство соискателей – молодёжь до 35 лет (41%). Также активны группы 35-44 лет (28%), 45-54 лет (20%) и старше 55 лет (11%).

По гендерному составу: 52% – женщины, 48% – мужчины.

Структура квалификации соискателей в целом соответствует структуре спроса: 40% – средний уровень, 31% – высокий, 29% – низкий.

Ранее сообщалось, что в стране сравнялись доходы "простых" и квалифицированных профессий.

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