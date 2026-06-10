Топ самых высоких зарплат назвали на казахстанском рынке труда
Рынок остаётся активным как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала текущего года на Электронной бирже труда Enbek.kz размещено 495,7 тыс. вакансий и 609,3 тыс. резюме.
В мае 2026 года работодатели опубликовали 86,7 тыс. вакансий, а соискатели – 91,6 тыс. резюме. Предложение рабочей силы немного превысило спрос.
Вакансии и высокие зарплаты
Основная часть вакансий приходится на сферы с массовым спросом. Лидирует образование – 14 тыс. рабочих мест. Далее идут прочие услуги (12,5 тыс.), здравоохранение и социальное обслуживание (8,6 тыс.), строительство (8 тыс.), сельское хозяйство (7,5 тыс.) и обрабатывающая промышленность (6,9 тыс.).
При этом на рынке выделяется отдельный сегмент высокооплачиваемых профессий, где уровень доходов существенно выше среднего.
Где платят больше всего
Среди вакансий с самыми высокими зарплатами в мае выделяются:
- заместитель начальника производства в добывающей промышленности – около 1,45 млн тенге
- главный сварщик – около 1,24 млн тенге
- инженер по защите информации – около 1,23 млн тенге
Эти позиции относятся к техническим и производственным направлениям, где требуются узкие навыки и высокая квалификация.
Зарплатные ожидания соискателей ещё выше
На рынке также заметен разрыв между реальными предложениями и ожиданиями кандидатов. Самые высокие запросы по зарплате зафиксированы у:
- капитана судна – около 8,7 млн тенге
- заместителя руководителя – около 3,7 млн тенге
- пилота – около 2,8 млн тенге
Данные цифры существенно превышают средние предложения работодателей и отражают высокий уровень требований в отдельных профессиях.
Рынок труда
В мае размещено 91,6 тыс. резюме. Большинство соискателей – молодёжь до 35 лет (41%). Также активны группы 35-44 лет (28%), 45-54 лет (20%) и старше 55 лет (11%).
По гендерному составу: 52% – женщины, 48% – мужчины.
Структура квалификации соискателей в целом соответствует структуре спроса: 40% – средний уровень, 31% – высокий, 29% – низкий.
Ранее сообщалось, что в стране сравнялись доходы "простых" и квалифицированных профессий.
Читайте также:
Самое читаемое
- Мегапроект «Долина ЦОДов» в Экибастузе потребует 840 тыс. кубометров воды в год
- "Лакшери" отдых и новый вокзал: как меняется туризм в Боровом
- Какие акции покупает Дональд Трамп: разбор инвестпортфеля президента США
- Трамп пригрозил ответом после удара Ирана по вертолету США
- "Печень раздавлена": всадник на лошади затоптал ребёнка в Акмолинской области