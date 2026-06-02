Зарплату задерживают, отпускные не выплачивают: депутат подняла проблему воспитателей частных детсадов

В Казахстане воспитатели ряда частных детских садов сталкиваются с задержкой зарплаты и невыплатой отпускных. Этот вопрос подняли на заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента, передает корреспондент BAQ.KZ.

На заседании на тему «Развитие дошкольного образования» депутат Гульдара Нурумова обратила внимание на вопросы финансирования дошкольных организаций и условий труда работников частных детских садов.

По ее словам, сегодня в Казахстане работают более 5 тысяч государственных и свыше 6 тысяч частных детских садов. Однако точных открытых данных по их финансированию, как отметила депутат, пока нет.

"Каков общий объем финансирования дошкольных организаций в 2025 году? Сколько средств выделено государственным детским садам, сколько направлено частным? Какой объем финансирования приходится на одного ребенка в государственном и частном секторах?" – спросила депутат.

Отдельно Нурумова остановилась на ситуации с заработной платой в частных детских садах.

"Особенно в некоторых частных детских садах Астаны, Алматы и Жамбылской области с сентября не произведен ряд выплат. Наши коллеги говорят: зарплата низкая, выплачивается несвоевременно, отпускные не выдаются. Если финансирование со стороны государства проводится не вовремя, как частные детские сады должны выплачивать зарплату своим сотрудникам?" – сказала мажилисвумен.

На вопрос ответила вице-министр просвещения Шынар Акпарова. Она пояснила, что с 2027 года в Казахстане планируется ввести лицензирование дошкольных организаций.

По ее словам, все требования, касающиеся безопасности и условий пребывания детей, закреплены в санитарных нормах.

"Размер игровых площадок, площадь на одного ребенка и другие требования указаны в санитарных правилах. При выдаче лицензии на образовательную деятельность соблюдение этих требований будет обязательно учитываться", – сказала вице-министр.

На вопрос о заработной плате ответила директор Департамента дошкольного образования Гульнар Искакова. Она признала, что случаи неполной выплаты зарплаты педагогам действительно встречаются.

"Такие факты есть. Если от педагогов поступают обращения, все они рассматриваются. Департаменты по обеспечению качества в сфере образования в регионах проводят проверки. Мы добиваемся того, чтобы заработная плата педагогам выплачивалась в полном объеме в соответствии со штатным расписанием и тарификацией", – сказала Искакова.

Однако Гульдара Нурумова осталась недовольна ответом представителей министерства. По ее словам, ведомство не смогло сразу предоставить конкретные финансовые данные.

"Насколько я поняла, сейчас вы не готовы дать точные ответы на эти вопросы. Поэтому прошу письменно предоставить данные по объему финансирования государственных и частных детских садов по республике, а также размер финансирования на одного ребенка. Кроме того, прошу объяснить, почему в Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областях с сентября до сих пор не проведены некоторые выплаты, – сказала депутат".

Напомним, ранее депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смолякова сообщила, что в очереди в казахстанские детские сады стоят порядка 143 тысяч детей.