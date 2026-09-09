Зарплаты до 1,25 млн тенге предлагают специалистам в Алматинской области

В Алматинской области квалифицированным специалистам предлагают зарплату до 1,25 миллиона тенге. Такие данные озвучили в акимате региона, передает BAQ.KZ.

По информации акимата, в регионе наблюдается высокий спрос на квалифицированные кадры. Это связано с открытием новых производственных объектов и развитием строительной, сельскохозяйственной, транспортной и логистической отраслей. На этом фоне отдельные работодатели готовы предлагать более высокую заработную плату для привлечения специалистов.

Так, одному из руководителей юридического отдела предлагают зарплату 1,25 миллиона тенге. До 1 миллиона тенге может достигать заработок главного бухгалтера, руководителя отдела, главного механика и главного технолога по проекту.

В сфере медицины врачу общей хирургии предлагают до 950 тысяч тенге, а главному врачу или руководителю учреждения – до 877 тысяч тенге.

Востребованы и специалисты технического профиля. Главным инженерам, геодезистам, машинистам погрузочных машин, комплектовщикам и заведующим складом предлагают от 600 до 700 тысяч тенге.

По данным мониторинга рынка труда, в ближайшие пять лет Алматинской области потребуется более 21 тысячи специалистов. В 2026 году прогнозируется потребность в 4 792 кадрах, в 2027 году – 4 723, в 2028 году – 4 793, в 2029 году – 4 245, в 2030 году – 3 790, в 2031 году – 3 856 специалистах.

В 2026 году наибольшая потребность ожидается в строительной отрасли – 661 специалист. В сельском хозяйстве потребуется 557 кадров, промышленности и производстве – 333, транспорте и логистике – 246, жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике – 157 специалистов.

Спрос подтверждается и данными Электронной биржи труда Enbek.kz. Сейчас по Алматинской области на платформе опубликовано 2 432 объявления, в которых представлено 4 717 вакансий.

Больше всего вакансий приходится на сферу образования – 1 238 мест. В производственной сфере открыто 472 вакансии, сельском хозяйстве – 240, здравоохранении – 192, строительстве – 175, транспорте и логистике – 170 вакансий.

При этом среднемесячная заработная плата в Алматинской области в I квартале 2026 года составила 376 012 тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 10,9 процента.

Ранее Олжас Бектенов призвал сократить разрыв между вакансиями и соискателями.