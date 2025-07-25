Адвокат осуждённой по громкому делу о хищении благотворительных средств Перизат Кайрат – Асланбек Даулетияров – заявил о намерении обжаловать приговор суда, передаёт BAQ.KZ.

"Мы считаем приговор незаконным и необоснованным. В связи с этим будем его обжаловать. Все наши доводы изложим в апелляционной жалобе", – сообщил он журналистам после заседания.

На вопрос о реакции подсудимых юрист ответил кратко:

"Реакция была тяжёлая".

По его словам, обсуждений о возможном наказании и перспективах в случае обвинительного приговора заранее с подзащитными не велось:

"Такого разговора между нами не было. Прогноз мы не делали".

Относительно успеха апелляции адвокат пока не берётся строить прогнозы.

"Я ещё не готовил жалобу. Сегодня только узнал приговор, а письменный текст ещё не получил", – отметил Даулетияров.

Ранее суд приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься благотворительной деятельностью в течение 10 лет. Гайни Алашбаева была взята под стражу в зале суда.