Защита Перизат Кайрат намерена обжаловать приговор
Адвокат осужденной назвал решение суда незаконным и необоснованным.
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Адвокат осуждённой по громкому делу о хищении благотворительных средств Перизат Кайрат – Асланбек Даулетияров – заявил о намерении обжаловать приговор суда, передаёт BAQ.KZ.
"Мы считаем приговор незаконным и необоснованным. В связи с этим будем его обжаловать. Все наши доводы изложим в апелляционной жалобе", – сообщил он журналистам после заседания.
На вопрос о реакции подсудимых юрист ответил кратко:
"Реакция была тяжёлая".
По его словам, обсуждений о возможном наказании и перспективах в случае обвинительного приговора заранее с подзащитными не велось:
"Такого разговора между нами не было. Прогноз мы не делали".
Относительно успеха апелляции адвокат пока не берётся строить прогнозы.
"Я ещё не готовил жалобу. Сегодня только узнал приговор, а письменный текст ещё не получил", – отметил Даулетияров.
Ранее суд приговорил Перизат Кайрат к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься благотворительной деятельностью в течение 10 лет. Гайни Алашбаева была взята под стражу в зале суда.
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