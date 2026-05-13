Засохшие надежды! На новой площади Семея погибли сотни деревьев и кустарников

Новая Площадь республики, построенная на песчаных барханах Семея, снова превращается в пустырь - здесь высохла часть молодых сосен и можжевельника. Локацию сдали в октябре 2025 года, пообещав к весне устроить здесь полноценную прогулочную зону. На деле она почти пустует. Открытым остаётся вопрос и стоимости этого подарка для горожан - об этом до сих пор предпочитают молчать.

Новая площадь - старые проблемы!

В октябре 2025 года, во время празднования Дня Республики, в Семее торжественно открыли одноимённую площадь. Её устроили на окраине Семея у городских ворот по павлодарской трассе. Она расположилась напротив комплекса "Арена" в цитадели семейских многоэтажек - микрорайоне Карагайлы.

В ноябре прошлого года мы подробно рассказали и показали, как выглядела эта площадь после открытия и какие культуры на ней высадили.

Сначала объект хотели сдать ко дню города - в середине сентября. Не успели. Затем перенесли всеобщие смотрины на День Республики. На момент открытия оставалось решить немало коммунальных вопросов, например - полив и освещение, которые перешли на год текущий.

Площадь встречает въезжающих в Семей гостей со стороны Павлодара и Астаны. Вместо приятных впечатлений локация оставляет тревожный осадок и вопрос - почему здесь так много высохших деревьев?

Каждая четвёртая молодая сосна уже готова избавиться от иголок. С лиственными саженцами ситуация лучше - они зазеленели. Грустно обстоят дела и с кустами можжевельника, которые высажены по диаметру холмов, имитирующих курганы.

Этот контраст особенно заметен на фоне ленточного бора, который заканчивается аккурат перед новой площадью Республики после въезда в Семей. Локация как бы становится частью бора и должна продолжить тему хвойного изобилия региона.

На деле жёлто-зелёное цветовое сочетание соснового частокола говорит о том, что устроители площади заранее не обеспечили полноценную систему полива.

В жаркие апрельские и майские дни молодым саженцам просто необходима была живительная влага, чтобы врасти корнями в новое место произрастания.

Время поливать

Мы обратились в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию с высохшими деревьями на площади Республики.

По официальной информации, существующая система полива не работает в полную силу из-за отсутствия электричества.

"На площади есть поливальная система. Она не стабильна, не функционирует в полной мере из-за технических проблем по электричеству. В скором времени она должна решиться, протягиваем новый кабель. Пока полив осуществляется из емкости объёмом 60 кубометров, которая наполняется из скважины, оборудование работает на генераторе. Далее вода насосом подаётся на систему. У нас два вида полива - автоматический разбрызгиватель и капельный. То есть без участи человека. Как появится стабильное питание, система будет сама набирать и использовать воду", - разъяснили в отделе ЖКХ.

От отдела ЖКХ требуется провести электрический кабель и завести его в шкаф управления поливом. Затем подрядчики обещают наладить процесс.

По данным ведомства, поливальная система и сами насаждения находятся на трёхлетней гарантии у подрядной организации. Озеленением и благоустройством площади занималась компания "Жасыл Жер".

Новую локацию на окраине Семея строили на деньги подрядчика. Ещё в ноябре прошлого года область обещала выкупить этот подарок и поставить на баланс отдела ЖКХ. Но за полгода ситуация не поменялась. Также не удалось выяснить и стоимость работ, которые были затрачены на площадь. Об этом предпочитают молчать.

"Сейчас площадь находится в процедуре передачи на баланс отдела ЖКХ. Мы озвучим сумму после того, как примем на баланс", - попросили подождать с ответом в коммунальном ведомстве.

В ближайшее время сотрудники отдела ЖКХ планируют устроить мониторинг насаждений на площади.

"Мы будем вносить в акт засохшие деревья и требовать их восстановления по гарантии. Из бюджета на это закладывать деньги не планируется", - пояснили в отделе ЖКХ.

Зелёная инициатива или провал?

Остаётся открытым и ещё один вопрос - почему на площади высадили подросшие сосновые деревья, которым по 20 лет. Каждый семейчанин, живущий в окружении знаменитого реликтового бора знает, что лучшей приживаемостью обладают сеянцы сосны возрастом два-три года. Именно их сажают на выжженных пожаром лесных горельниках.

К тому же близ Семея есть много питомников, где выращивают подобную рассаду, и стоит она намного дешевле, чем подросшие сосновые саженцы.

Если учесть, что площадь изначально не была оснащена поливочной системой, то взрослые саженцы были обречены, а вот сеянцы сосны были бы лучшим решением, так как они не прихотливы и не нуждаются в частом поливе. Взрослые деревья, напротив, могут прижиться только при постоянном и обильно поливе.

Местные жители отмечают, что вымощенная брусчаткой площадь чаще всего пустует. Причина - отсутствие тени, общественных туалетов, источников питьевой воды, а во время ветра её обдаёт песчаным градом. Люди строили планы культурного времяпрепровождения. По факту получилась вымощенная площадка без концепции и возможности укрыться в тени.

Без тени сомнения

Изначально горожане тепло встретили рабочих, трудившихся над созданием новой прогулочной локации, которой так не хватало местным жителям. Общая площадь парка превысила 53 тысяч квадратных метров. Половина ушла под озеленение. На территории площади высадили около тысячи сосен и елей, больше 9 тысяч декоративных кустарников и 8 тысяч многолетних цветов. Остальную часть выложили брусчаткой, вкруговую уложили асфальт.

В центре это пространство свободно от всего, открыто, в будущем его планируют оборудовать сценой, фудкортами, детскими игровыми зонами и небольшими архитектурными объектами. Иными словами - это заготовка под масштабное развитие.

Площадь напоминает просторный плацдарм, предназначенный для проведения показательных парадов, шествий и различных массовых мероприятий.

В планах городского акимата действительно остаётся идея устроить здесь место проведения городских праздников, чтобы разгрузить центр города. Однако для этого сначала нужно разгрузить дороги, так как приехать сюда в часы пик крайне сложно из-за узкого путепровода по улице Шугаева.

С западной и восточной сторон находятся две возвышенности, внешне напоминающие курганы эпохи бронзового века. Эти холмы оформлены сочетанием различных кустарников и многолетних растений. В дополнение к ним хвойные деревья - сосны и ели, среди которых немало уже высохли.

Концепцию с курганами подчёркивает статуя Золотого человека - символ духовного и культурного наследия. Это копия сакского воина, подаренная Алматинской областью городу Семей. Фигура размещена на постаменте, окружённой лавочками, в зелёной зоне внутри площади. Вокруг неё также немало высохших насаждений.

Осенью прошлого года на площади подготовили грунт, который обильно посыпали семенами газонной травы. Но она не взошла. Из видимых изменений - большой государственный флаг на многометровом флагштоке.

В Семее уже есть печальный опыт неудачной пересадки взрослых деревьев. Глядя на площадь Республики семейчане вспоминают один из таких случаев - эпопею с огромными хвойными крупномерами - елями, которые выкопали с территории центральной площади и пересадили на остров Мира. Они не прижились, засохли в том же году. Немало высохших насаждений и вдоль трасс, где отсутствовал регулярный полив.

Несмотря на активное наращивание темпов озеленения и громкие обещания по благоустройству новых общественных пространств, Семей сталкивается со старыми проблемами: часть ранее высаженных деревьев и кустарников засыхает после сдачи объекта. Причина банальна, но печальна: отсутствие стабильного полива и слабый уход.

В результате горожане видят, как миллионы тенге, вложенные в озеленение, буквально уходят в песок, не принося спасительной тени и защиты от ветра и песчаных бурь, которые нередко настигают Семей.

В 2026 году в Семее планируется высадить 8 тысяч саженцев. Работы по посадке деревьев начались 25 апреля.

Фотографии: Альбина Халел