Завершена укладка рельсов на основной линии LRT в Астане
Строительство LRT в столице выходит на новый этап.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице завершён один из ключевых этапов строительства стратегического транспортного проекта — линии LRT. На участке протяжённостью 22,4 км уложено 89 600 погонных метров рельсов на станциях №101–118 и перегонах между ними, передает BAQ.KZ.
В настоящее время ведутся работы по сварке рельсов, после чего начнётся их окончательное закрепление.
При строительстве применены рельсы из углеродистой стали с высоким содержанием железа. Они установлены на предварительно напряжённые шпалы по технологии бесшовной укладки с использованием современной системы крепления DTVII2-1. Такая технология позволяет значительно снизить шум и вибрацию при движении поездов, обеспечивая комфорт пассажиров и жителей близлежащих районов.
Следующим этапом станет монтаж эвакуационных платформ, которые обеспечат безопасность пассажиров в случае чрезвычайных ситуаций.
Ранее мы писали о том, как LRT выглядит изнутри и сколько будет стоить проезд.
Самое читаемое
- В Астане проходит ярмарка продукции и ремесел из Таджикистана
- В Акмолинской области разбилось воздушное судно: есть погибшие
- В Акмолинской области нашли пропавшую женщину
- Опубликовано письмо Мелании Трамп Владимиру Путину: полный текст
- Переговоры на Аляске открывают путь к миру - Эрдоган о встрече Путина и Трампа