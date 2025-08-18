В столице завершён один из ключевых этапов строительства стратегического транспортного проекта — линии LRT. На участке протяжённостью 22,4 км уложено 89 600 погонных метров рельсов на станциях №101–118 и перегонах между ними, передает BAQ.KZ.

В настоящее время ведутся работы по сварке рельсов, после чего начнётся их окончательное закрепление.

При строительстве применены рельсы из углеродистой стали с высоким содержанием железа. Они установлены на предварительно напряжённые шпалы по технологии бесшовной укладки с использованием современной системы крепления DTVII2-1. Такая технология позволяет значительно снизить шум и вибрацию при движении поездов, обеспечивая комфорт пассажиров и жителей близлежащих районов.

Следующим этапом станет монтаж эвакуационных платформ, которые обеспечат безопасность пассажиров в случае чрезвычайных ситуаций.

