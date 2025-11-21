Холдинг "Байтерек" планирует профинансировать строительство крупного завода по производству минеральных удобрений компании "ЕвроХИМ" на юге Казахстана стоимостью более 1 млрд долларов. Об этом сообщил председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Жандос Шайхы в подкасте Trend Talk, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Сегодня Казахстан импортирует большую часть удобрений, несмотря на высокий внутренний спрос. Новый проект должен решить эту проблему.

"Мы планируем финансировать проект стоимостью больше миллиарда долларов, который через два года обеспечит нас собственными высококачественными удобрениями", – рассказал Шайхы.

По его словам, после запуска завод позволит Казахстану выйти на экспорт и занять до 4% мирового рынка отдельных видов удобрений. Он добавил, что проект является примером системного решения задач импортозамещения:

Напомним, в правительстве объявили о выделении 1 трлн тенге холдингу "Байтерек". Средства направят на финансирование 15–20 системообразующих проектов, в том числе в сфере обрабатывающей промышленности, нефтехимии, АПК и машиностроения.