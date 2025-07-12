С 13 июля по 20 августа 2025 года осуществляется прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсе грантов, передает BAQ.KZ.

Пороговые требования ЕНТ

Для участия в конкурсе грантов и зачисление на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:

- для направлений "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов,

- для "Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)" – не менее 70 баллов;

- для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов;

- для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации – не менее 50 баллов.

Напомним, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.

Для абитуриентов из сельской местности и социально уязвимых слоев населения предусмотрены специальные меры поддержки в рамках приемной кампании. В частности, при участии в конкурсе грантов действуют установленные государством квоты.

Отметим, что в 2025 году продолжается реализация принципа "Цифрового университета": большинство процессов автоматизированы, что повышает прозрачность конкурсного отбора.

Список имен обладателей образовательного гранта будут опубликованы до 10 августа.

Для участия в конкурсе грантов абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фото размером 3×4 и аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО). Также другие подтверждающие документы для участия в конкурсе грантов по льготным категориям.