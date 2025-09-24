Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на нейтральной территории, исключая Москву, передает BAQ.KZ cо ссылкой на УНН. В качестве возможных площадок для переговоров он назвал Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, страны Европы, Австрию, Швейцарию и Казахстан.

Мы готовы встретиться где угодно, кроме Москвы. Команды Трампа, моя команда, европейские лидеры, включая Макрона, и президент Турции предлагали Турцию, Саудовскую Аравию, Катар, европейские страны, нейтральные государства, такие как Австрия или Швейцария. Даже Казахстан был в числе предложенных вариантов, – сообщил он в интервью американскому телеканалу Fox News.

Президент подчеркнул, что такие встречи возможны при соблюдении равных условий для всех сторон.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза способна вернуть все захваченные территории.