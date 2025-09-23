Зеленский поблагодарил Казахстан за поддержку
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Нью-Йорке, передает BAQ.KZ.
"Встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Основная задача на данный момент – достичь справедливого и прочного мира с надёжными гарантиями безопасности", – написал Зеленский в социальной сети Х.
По его словам, стороны подробно обсудили усилия Украины, США, Европы и других партнёров, направленные на прекращение войны.
Отдельное внимание уделено вопросам торговли и экономического сотрудничества, а также интересу казахстанских компаний к участию в восстановлении Украины.
"Благодарю Казахстан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнул Зеленский.
Встреча президентов состоялась на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
