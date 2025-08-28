  • 28 Августа, 10:54

Землетрясение магнитудой 4.5 произошло в ВКО

Сведения о разрушениях или жертвах на данный момент не поступали..

Сегодня, 10:29
АВТОР
101

28 августа 2025 года в Восточно-Казахстанской области зафиксировано землетрясение магнитудой 4.5, сообщает Казахстанский национальный центр данных. Оно произошло в 07:54 по времени Астаны (02:54 по Гринвичу), в 7 км на юго-восток от села Курчум.

По оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, глубина подземного удара составила 16 км. Энергетический класс события оценён в 10.9. Сведения о разрушениях или жертвах на данный момент не поступали.

Ранее мы сообщали, что землетрясение произошло в Каспийском море. жители Актау ощутили отголоски.

