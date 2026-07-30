Двести гектаров плодородной земли в Коксуском районе годами не видели ни плуга, ни скота. Их вернули государству. Кадастровая стоимость участков превышает 229 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Участки изъяли по акту прокурорского реагирования в ходе надзорной проверки прокуратуры Коксуского района. Землю оформили в пользование, но целевого освоения она так и не дождалась.

Одним районом дело не ограничилось. Прокуроры выявили еще более 7 тысяч гектаров сельхозземель, простаивающих с нарушением земельного законодательства. Это в 35 раз больше уже возвращенного массива. Акт прокурорского надзора для их принудительного изъятия внесен в уполномоченный орган.

По расчетам BAQ.KZ, если кадастровая стоимость этих участков окажется сопоставимой с уже возвращенными, речь может идти о сумме порядка 8 млрд тенге. Собственной оценки 7 тысяч гектаров в прокуратуре пока не приводили.

Все возвращенные участки уйдут на конкурс. В надзорном органе рассчитывают, что законный доступ к земле получат местные жители и добросовестные предприниматели, которые займутся животноводством и растениеводством.

В прокуратуре области Жетысу отмечают, что вопрос рационального использования земельных ресурсов и прозрачности их распределения остается на контроле. Работа по вовлечению неиспользуемых площадей в легальный экономический оборот продолжается во всех районах региона

Читай также:

Почти 16 млн тонн кормов уже заготовили в Казахстане