Почти 16 млн тонн кормов уже заготовили в Казахстане

В Казахстане продолжается активная заготовка кормов к предстоящей зимовке.

По информации министерства сельского хозяйства, аграрии уже заготовили 15,9 млн тонн кормов, что составляет значительную часть от запланированного объема.

На сегодняшний день собрано 13,7 млн тонн сена, 1,2 млн тонн сенажа и 46,4 тыс. тонн силоса.

Кормозаготовительная кампания проходит в рамках плана подготовки к зимовке 2026-2027 годов, утвержденного Министерством сельского хозяйства совместно с акиматами регионов. До завершения сезона предстоит заготовить 25,7 млн тонн сена, 2,3 млн тонн сенажа, 2,8 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 5,7 млн тонн концентрированных кормов.

Одним из ключевых факторов укрепления кормовой базы стало увеличение площадей под кормовыми культурами. В этом году они превысили 3,32 млн гектаров — это на 243 тыс. гектаров больше, чем год назад. Кроме того, доля кормовых культур на пашне выросла до 14%, что позволит обеспечить животноводческие хозяйства необходимыми запасами кормов.

В ведомстве подчеркнули, что ход кормозаготовительной кампании находится на постоянном контроле. Оперативный штаб регулярно оценивает темпы работ, обеспеченность сельхозпроизводителей необходимыми ресурсами, взаимодействие регионов и выполнение утвержденных планов.

Ожидается, что своевременное выполнение всех мероприятий позволит без перебоев обеспечить животноводческую отрасль кормами в зимне-стойловый период и сформировать необходимый резерв на весь сезон.

Ранее сообщалось, что по плану, утвержденному Министерством сельского хозяйства совместно с акиматами областей, в этом году необходимо заготовить 25,7 млн тонн сена, 2,3 млн тонн сенажа, 2,8 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 5,7 млн тонн концентрированных кормов.

Для укрепления кормовой базы животноводства в 2026 году площади под кормовыми культурами увеличили до 3,32 млн гектаров. Это на 243 тыс. гектаров больше, чем годом ранее. Доля кормовых культур на пашне выросла до 14%.

Дополнительную поддержку обеспечивает АО "НК "Продкорпорация", которая до 1 сентября реализует фуражное зерно предприятиям животноводства и птицеводства по фиксированным ценам. Для этих целей сформирован запас в объеме 201,3 тыс. тонн зерна, из которого уже реализовано 21,7 тыс. тонн.

Также в стране работают 76 комбикормовых заводов и производственных цехов при хозяйствах. Их общая мощность составляет около 4 млн тонн комбикормов в год.

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