Инвестиционные проекты в Алматы чаще всего застревают на трёх участках, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

Это земельные отношения, архитектурно-градостроительные процедуры и получение технических условий на подключение к инженерным сетям. Такой вывод сделали по итогам анализа, о нём рассказал председатель правления Almaty Invest Кайрат Бекенов.

Разговор шёл на городском совещании по устранению административных барьеров для инвесторов, которое провёл аким Алматы Дархан Сатыбалды. Там разбирали проекты, ранее одобренные Региональным инвестиционным штабом.

Проблема в том, что одобрение штаба ещё не гарантирует запуск. Дальше проект упирается в согласования и получение государственных услуг.

По итогам совещания в акимате намерены закрепить ответственность за конкретными государственными органами, установить сроки и следить за исполнением решений.

Отдельно на совещании обсуждали цифровую платформу сопровождения инвестпроектов. Её планируют развивать и подумать над тем, чтобы вести через неё социальные и стратегические объекты, которые строятся за счёт городского бюджета.

От скорости запуска проектов зависит, появятся ли в городе новые производства и объекты инфраструктуры, как будут расти туризм, гостиничный бизнес и сфера услуг, и насколько расширится налоговая база Алматы.

Ранее BAQ.KZ писал, что около 3 тысяч заявок предпринимателей зависли у субъектов естественных монополий больше чем на три месяца при нормативном сроке в пять рабочих дней. Тогда на заседании Правительства называли те же болевые точки, земельные участки, технические условия и подключение к инженерным сетям.

Среди антилидеров назвали «Алматы Су», «Павлодарэнерго» и региональные структуры QazaqGaz Aimaq. Нормально работа выстроена только в Астане, области Жетысу и Алматинской области.