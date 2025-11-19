Представительница сборной Казахстана по женской борьбе Зейнеп Баянова завоевала бронзовую медаль на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

В соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 53 килограммов она в поединке за третье место одержала уверенную победу над представительницей Таджикистана Ватансултон Шакаршоевой со счётом 14:3.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).

Казахстан в общекомандном медальном зачёте Игр занимает пятое место. В копилке сборной — 11 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей.