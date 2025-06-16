Жандос Шаймарданов возглавил КИСИ при Президенте РК
Назначен новый директор Казахстанского института стратегических исследований.
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Распоряжением Главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович назначен директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ), передает BAQ.KZ.
КИСИ является ведущим государственным аналитическим центром, занимающимся научными исследованиями в сфере внутренней и внешней политики, экономики и общественных процессов. Назначение Шаймарданова направлено на дальнейшее усиление экспертного потенциала института.
Он родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский Университет (Великобритания), Университете IE (Испания).
Трудовую деятельность начал в 2009 году в Министерстве экономики и планирования РК в должности главного эксперта.
2010-2013 гг. – менеджер АО ФНБ "Самрук-Казына".
2013-2014 гг. – главный эксперт Управления политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
2014-2016 гг. – директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК.
2016-2019 гг. – директор Департамента, управляющий директор АО "НУХ "Байтерек".
2019-2020 гг. – председатель правления АО "QazTech Ventures".
2020-2022 гг. – директор Департамента денежно-кредитной политики Национального Банка РК.
2022-2023 гг. – руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
2023-2025 гг. – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
В мае Жандос Шаймарданов был назначен вице-министром национальной экономики РК.
Ранее сообщалось, что Тукумов Еркин Валитханович освобожден от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.