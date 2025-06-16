Распоряжением Главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович назначен директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ), передает BAQ.KZ.

КИСИ является ведущим государственным аналитическим центром, занимающимся научными исследованиями в сфере внутренней и внешней политики, экономики и общественных процессов. Назначение Шаймарданова направлено на дальнейшее усиление экспертного потенциала института.

Он родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский Университет (Великобритания), Университете IE (Испания).

Трудовую деятельность начал в 2009 году в Министерстве экономики и планирования РК в должности главного эксперта.

2010-2013 гг. – менеджер АО ФНБ "Самрук-Казына".

2013-2014 гг. – главный эксперт Управления политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

2014-2016 гг. – директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК.

2016-2019 гг. – директор Департамента, управляющий директор АО "НУХ "Байтерек".

2019-2020 гг. – председатель правления АО "QazTech Ventures".

2020-2022 гг. – директор Департамента денежно-кредитной политики Национального Банка РК.

2022-2023 гг. – руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

2023-2025 гг. – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В мае Жандос Шаймарданов был назначен вице-министром национальной экономики РК.

Ранее сообщалось, что Тукумов Еркин Валитханович освобожден от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.