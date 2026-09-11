Жания Бекмухамбетова стала бронзовым призером турнира в Бангкоке

Казахстанская спортсменка Жания Бекмухамбетова стала бронзовым призером международного турнира серии WTT Youth Contender, который проходит в Бангкоке, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Бекмухамбетова выступила в возрастной категории U-13 и Olympic.kz.

По ходу соревнований казахстанка одержала четыре победы. Она обыграла представительниц Таиланда Амину Прасонпол – 3:1, Беняфу Сурасит – 3:0 и Наттхапат Лимсирилерт – 3:0. Еще одну уверенную победу со счетом 3:0 Бекмухамбетова одержала над японкой Нонокой Сузуки.

В полуфинале казахстанская спортсменка встретилась с Йен Пэй Энь из Китайского Тайбэя. Матч завершился со счетом 0:3, и Бекмухамбетова стала обладательницей бронзовой медали.

Напомним, 31 августа стало известно, что Жания Бекмухамбетова стала победительницей международного турнира серии WTT Youth Contender по настольному теннису в Оточеце. Казахстанская спортсменка завоевала золотую медаль в возрастной категории U13.