Садыр Жапаров предложил новый механизм распределения воды в Центральной Азии

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на региональном экологическом саммите RES 2026 в Астане, обозначив ключевые вызовы в сфере водных ресурсов и энергетики, передает корреспондент BAQ.KZ.

В начале выступления он поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев за организацию саммита и отметил его актуальность.

«В условиях, когда вызовы, связанные с изменением климата, оказывают всё более сильное влияние на устойчивое развитие и благополучие наших стран и народов, считаю инициативу проведения данного саммита весьма актуальной и своевременной», — заявил он.

Глава Кыргызстана подчеркнул масштаб климатических рисков и их последствия.

«Количество чрезвычайных ситуаций, включая сели и паводки, с 2020 года увеличилось в три раза, а прямой материальный ущерб ежегодно достигает порядка 16 миллионов долларов США. Площадь ледников в Кыргызстане сократилась на 16%, и, по прогнозам, к концу столетия страна может потерять до 80% своих ледников, что станет катастрофой не только для нашей страны, но и для всего региона», — отметил Жапаров.

По его словам, водные ресурсы Кыргызстана играют ключевую роль для всего региона.

«Общий ежегодный объём водных ресурсов, формирующихся на территории Кыргызстана, составляет около 50 миллиардов кубометров. При этом для собственных нужд используется лишь около 12 миллиардов, а остальная часть направляется в соседние государства — Узбекистан, Китай, Казахстан и Таджикистан. Мы понимаем значение этих ресурсов для сельского хозяйства и энергетической безопасности стран Центральной Азии», — подчеркнул он.

В этой связи Президент предложил пересмотреть подходы к сотрудничеству.

«Мы предлагаем возобновить внедрение взаимовыгодного экономического компенсационного механизма в водно-энергетической сфере на современных условиях. Необходимо найти баланс интересов и выработать взаимоприемлемые решения на основе комплексного подхода», — заявил Жапаров.

Он также отметил необходимость модернизации инфраструктуры и внедрения технологий.

«Считаю особо важным модернизировать водохозяйственные объекты и инфраструктуру, широко внедрять водосберегающие и ресурсосберегающие технологии, а также усиливать совместные действия с нашими соседями и международными партнёрами», — подчеркнул Президент.

Отдельно Жапаров остановился на энергетических проектах.

«Мы реализуем проекты в сфере возобновляемой энергетики и планируем совместно с Казахстаном и Узбекистаном строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 мощностью 1880 МВт, которая имеет стратегическое значение для всего региона», — отметил он.

В завершение он выразил уверенность в значении саммита.

«Мы рассчитываем, что итоги нынешнего саммита станут важным шагом к укреплению экологической солидарности и развитию практического взаимодействия в регионе», — заключил Жапаров.

Напомним, региональный экологический саммит RES 2026 проходит в Астане с 22 по 24 апреля. В нём принимают участие представители государств Центральной Азии, международных организаций и эксперты, обсуждающие вопросы климата, водных ресурсов, энергетики и устойчивого развития.