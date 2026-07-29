Жара до +44 и грозы: синоптики предупредили казахстанцев о погоде

Синоптики РГП «Казгидромет» сообщили, что под влиянием атмосферных фронтов в ряде регионов Казахстана ожидаются грозы и кратковременные дожди. Кроме того, в отдельных областях сохранится сильная жара до 35–44 градусов, передает BAQ.KZ.

В некоторых регионах прогнозируются усиление ветра и град. На северо-западе, севере и востоке страны ожидаются сильные дожди.

На юге и юго-востоке Казахстана под влиянием сухих воздушных масс, поступающих из Ирана, преимущественно сохранится погода без осадков.

Сильная жара

На большей части страны температура воздуха продолжит повышаться. Лишь в западных, северо-западных и северных регионах после сильной жары, ожидаемой 1 августа, дневная температура понизится до 25–35 градусов.

«На остальной территории Казахстана столбики термометров поднимутся до 33–41 градуса в центральных, восточных и юго-восточных регионах, а на юге страны жара достигнет 35–44 градусов», — сообщили в РГП «Казгидромет».

Напомним, ранее в 16 областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.