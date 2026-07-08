Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары сразу в нескольких регионах Казахстана, передает BAQ.KZ.

С 9 по 13 июля температура воздуха в ряде областей достигнет +38…+45 градусов. Самая сильная жара ожидается в Кызылординской области, где на юге региона столбики термометров могут подняться до +45 градусов.

До +42 градусов прогнозируется в Мангистауской и Туркестанской областях. В Жамбылской, Алматинской и области Жетісу местами ожидается до +40…+43 градусов.

Сильная жара также сохранится в Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях и области Ұлытау, где температура днем составит +30…+39 градусов.

Из-за высоких температур на большей части страны прогнозируется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Жителей просят соблюдать меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце и не разводить огонь на природе.

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