Жара и высокий риск пожаров: синоптики предупредили казахстанцев
Самая высокая температура прогнозируется в Кызылординской области, где воздух может прогреться до +45 градусов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары сразу в нескольких регионах Казахстана, передает BAQ.KZ.
С 9 по 13 июля температура воздуха в ряде областей достигнет +38…+45 градусов. Самая сильная жара ожидается в Кызылординской области, где на юге региона столбики термометров могут подняться до +45 градусов.
До +42 градусов прогнозируется в Мангистауской и Туркестанской областях. В Жамбылской, Алматинской и области Жетісу местами ожидается до +40…+43 градусов.
Сильная жара также сохранится в Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях и области Ұлытау, где температура днем составит +30…+39 градусов.
Из-за высоких температур на большей части страны прогнозируется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Жителей просят соблюдать меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце и не разводить огонь на природе.
Читай также:
Самое читаемое
- На 8 июля в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
- Известные артисты, спортсмен и депутаты вошли в список НПК
- В Актау мужчину арестовали после скандальной выходки в жилом доме
- Инвесторы обвалили акции Samsung после рекордного квартала
- Астанчанин оформил кредит по чужим данным на 1,4 млн тенге