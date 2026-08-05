АО «Жасыл даму» направило 33,1 млрд тенге средств утилизационного платежа на закупку современной противопожарной техники для защиты лесов и особо охраняемых природных территорий Казахстана. Об этом сообщили в компании.

Финансирование осуществляется с 2024 года в рамках экологической инициативы Президента «Таза Қазақстан» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.

За этот период для государственных национальных природных парков, лесных резерватов, заповедников и лесохозяйственных учреждений приобретено 1 006 единиц специализированной техники.

В числе закупленной техники – пожарные автоцистерны, автомобили повышенной проходимости, тракторы различных модификаций и другая спецтехника, предназначенная для предупреждения и оперативного тушения лесных и степных пожаров.

Как отметили в компании, обновление материально-технической базы позволит повысить готовность природоохранных организаций к пожароопасному сезону, сократить время реагирования на возгорания и повысить эффективность борьбы с природными пожарами.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на развитие современной инфраструктуры обращения с отходами направлено около 116 млрд тенге средств утилизационного платежа. Финансирование получили 30 проектов, предусматривающих строительство перерабатывающих предприятий, создание сортировочных комплексов и закупку специализированной техники. При поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК финансирование проектов осуществляет АО «Жасыл даму». Всего Инвестиционный штаб при министерстве одобрил 68 проектов на общую сумму 376,8 млрд тенге, из которых 30 уже получили финансирование.